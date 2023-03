Divulgação Blink-182

O festival Lollapalloza confirmou nesta quarta-feira (1º) que a banda Blink-182 cancelou as apresentações na América do Sul, incluindo o show em São Paulo no dia 25 de março, devido a problemas de saúde.

O vocalista da banda, Tom DeLonge, publicou um vídeo pedindo desculpas aos fãs. “Travis [Barker, baterista] vai precisar operar o dedo e a gente precisa disso bem feito antes de poder fazer qualquer outra coisa”, justificou o líder do Blink.





Tom também afirmou que a banda está muito triste em não poder honrar o compromisso. Segundo ele, essas seriam as maiores apresentações que a banda faria. “Estamos devastados”, afirmou DeLonge.

O vocalista prometeu que a banda irá retomar a turnê pela América do Sul em 2024 e irá se apresentar em todos os locais que estavam anunciados para este ano, incluindo o Brasil. A produção do Lolla, no entanto, não irá transferir a validade dos ingressos para o festival do ano que vem.

“Disponibilizaremos, por liberalidade aos titulares de compra de ingressos a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento ou, no período de 01/03 a 07/03/2023, solicitar o reembolso do valor dos ingressos.”, explicava o comunicado oficial.

Confira o comunicado oficial na íntegra e o vídeo de Tom DeLonge abaixo:













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.