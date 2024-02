Na manhã desta segunda-feira (19), a atriz Deborah Secco usou o perfil do X, antigo Twitter, para puxar votos contra Deniziane, que está no nono paredão do BBB 24 , ao lado do aliado Matteus e a rival Fernanda. Por conta do posicionamento, os internautas se decepcionaram com a torcida da artista.



"Vamos de #ForaDeniziane. amorinhos? Vocês já deram seus votos únicos? Estão votando no voto da torcida?", postou ela. Nos comentários da postagem, os seguidores se revoltaram. "Poxa, a Fernanda é a versão feminina do macho escroto, é recalcada, invejosa, grossa e você quer ir de fora Any? Decepcionado...", opinou um seguidor.





A atriz, então, respondeu ele. "Fora plantas", rebateu Secco. "Vou ter que discordar de você nessa, a Fernanda teve falas bem piores", declarou um internauta. "Gostava de você, Deborah. Quando você declara torcida por uma mulher com falas tão problemáticas como a Fernanda, você se iguala a ela", expressou um segundo.

Vamos de #ForaDeniziane , amorinhos? Vcs já deram seus votos únicos? Estão votando no voto da torcida? #BBB24 https://t.co/UE39NfCQ3h — Deborah Secco (@dedesecco) February 19, 2024





Em uma publicação anterior, após a formação do paredão triplo no último domingo (18), Deborah Secco já havia declarado torcida pela confeiteira. "Eita, Nanda bombardeada hoje! Será que escapa?", escreveu ela ao se referir à prova Bate-Volta, ganhada por Lucas. "Tomara que não. #ForaFernanda. BBB também é jogo de convivência e ela não sabe", avaliou uma seguidora.

"Então é exatamente por isso que ela tem que ficar. Não queremos jogo confortável para ninguém. Tem que incomodar. Quero briga", justificou ela". Então, outra seguidora rebateu a artista. "Mas ela [Fernanda] só fica na cama. Só promete, não entrega nada". Com isso, a atriz seguiu ao lado da participante. "Quando confrontada, ela entrega sim. Tem gente que fica fora do quarto o dia todo e rende menos ainda", justificou ela.

