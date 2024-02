Reprodução Instagram - 19.2.2024Reprodução Instagram - 19.2.2024 Clara Brasil e Marco Polo Del Nero

Clara Brasil, de 32 anos, usou as redes sociais neste domingo (18) para compartilhar alguns cliques raros ao lado do noivo, Marco Polo Del Nero, de 82 anos, ex-presidente da CBF (Comissão Brasileira de Futebol).



“Te amo”, escreveu ela como legenda da publicação que fez através do Instagram. Nos registros, Clara aparece usando um vestido justo preto e um salto alto.



Para as fotos, Marco Polo Del Nero escolheu um sapato alaranjado, uma calça branca e uma blusa bege. Nos comentários, internautas criticaram o relacionamento, acusando a noiva de manter o relacionamento com o parceiro, 50 anos mais velhos que ela, por interesses financeiros.



Clara Brasil, no entanto, já rebateu esse tipo de acusação publicamente. Em 2021, ela disse, através das redes sociais: “Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo”.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: