MC Daniel se emociona ao receber convite para Semana de Moda em Milão





Nesta segunda-feira (19), o cantor MC Daniel compartilhou com os fãs o momento em que foi convidado para desfilar na Semana de Moda em Milão, na Itália. O convite foi feito por Philipp Plein, dono da grife alemã que recebe o mesmo nome, através da representante da marca no Brasil, Fernanda Rigon. Em um dos registros, ele aparece chorando ao lado de Fernanda, que estava em uma vídeo chamada com o idealizador da marca. ‘Vou para a Itália na quinta, para desfilar na semana de moda em Milão’, escreveu no Stories do Instagram.

















Os dois trocaram algumas palavras em inglês. ‘Deus te abençoe’, disse MC Daniel para Philipp Plein, que respondeu : ‘Vamos quebrar tudo’. Em outra publicação, o funkeiro escreveu: ‘Só Deus explica tudo isso, eu morava numa casa de 1 cômodo, um mc vai desfilar na itália, por uma das maiores marcas do mundo. Não consigo acreditar’.





‘Isso é surreal, não só por mim, mas pelo Brasil, pelo funk, pelo Trap, por eu ter vindo de baixo, e Deus mostrar que tudo é possível’, acrescentou agradecendo a oportunidade. O cantor viaja para o país europeu na próxima quinta-feira (22).

