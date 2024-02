Reprodução MC Daniel preocupa ao expor estado de saúde: 'Sem conseguir levantar'

O cantor MC Daniel preocupou os fãs nesta segunda-feira (19) ao revelar estar doente e com sintomas fortes. Através do Instagram, o funkeiro lamentou e explicou o motivo do sumiço das redes sociais.

"24 horas deitado sem conseguir levantar. Dor de garganta, resfriado, calafrio, corpo doendo, barriga. Como é ruim ficar doente assim", escreveu ele, nos Stories da plataforma.

Após a mensagem publicada, o funkeiro apareceu em vídeo, deitado na cama, dando detalhes da situação.

"Bem na semana mais importante da minha vida, eu fico doente. Muito difícil eu ficar doente assim. Se cuida, rapaziada. Depois eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, duas notícias muito boas", entregou.

O MC ainda tentou tranquilizar os fãs ao dizer que voltará a ser ativo na web após a doença amenizar. "Deixa eu só dar uma melhorada, voltar para minha casa. Ainda estou no Rio de Janeiro. Só explicando meu sumiço, tem muita gente mandando mensagem", finalizou o ex-namorado da atriz Mel Maia.