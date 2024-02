Reprodução/Instagram MC Daniel recupera carro de R$ 700 mil após oferecer recompensa

MC Daniel conseguiu recuperar o seu carro roubado na última quarta-feira (14) , no Joá, no Rio de Janeiro. O veículo é uma Land Rover Defender, avaliada em R$ 700 mil.

O funkeiro não estava presente na hora do assalto. Quem conduzia o carro era o segurança do cantor, que de acordo com ele, está bem.





Após o roubo, Daniel apareceu nas redes sociais pedindo a devolução do veículo e oferecendo uma recompensa caso devolvessem.

Na noite da última quinta-feira (15), o artista explicou que estava com o carro. "Existem coisas que não precisam entrar em detalhes, família, mas está tudo certo. Paulão (segurança) está bem, eu estou bem, está tudo recuperado. E vamos Rio de Janeiro. Amo todo mundo do Rio de Janeiro", disse ele.

"Não é questão de fama e dinheiro, não. Não tem nada a ver. Vai muito além disso, vai do carinho e consideração. Ajudo todo mundo, mano. Ajudo quem é carente, quem precisa estudar, quem tem algum sonho...", refletiu.

MC Daniel ainda comentou a motivação por trás do ocorrido. "Tenho certeza de que os caras devem mirar e focar nisso. Sou um cara que entro e saio de cabeça em qualquer favela do Brasil, em qualquer delegacia ou partido político. Não misturo as coisas, trabalho com música, com arte".

Por fim, ele afirmou que tudo está resolvido. "O carro está aí, tudo certo. Não tem coisa melhor do que entrar e sair de qualquer lugar do Brasil de cabeça erguida. Tenho respeito de político, de quem tem a vida no crime, de policial, dos moradores, trabalhadores, mães, crianças. Isso é impagável. Sinto que vocês têm respeito e admiração por mim como pessoa, pelo meu coração. Sabem que sou um moleque da paz", concluiu.

"MC Daniel agradece bandidos que o assaltaram e depois devolveram seu veículo"



Se você é um fodido que não é famoso e não é crítico aos criminosos que assolam a sua vida, o bandido não vai ter "carinho" por você igual tiveram com o @MCDANIELDOFUNK



Saber que um imbecil tem… pic.twitter.com/n6NIZXeOcX — Gabriel Costenaro (@CostenaroRJ) February 16, 2024





