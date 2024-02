Nesta segunda-feira (19), em publicação no perfil do Instagram, o cantor Maluma postou fotos do chá de bebê da filha Paris, fruto do relacionamento do artista de reggaeton com a namorada Susana Gomez.

"Chá de bebê da Paris. Começou a contagem regressiva", publicou ele. "Que fotos tão lindas", elogiou uma seguidora. "Estou apaixonara por está família", comentou uma segunda. "Felicidades! Que Deus os abençõe", desejou uma terceira.





O colombiano e a namorada estão juntos desde 2020. O artista anunciou que será pai em um show feito nos Estados Unidos, em outubro de 2023.

No Brasil, Maluma é conhecido pelas parcerias com a cantora Anitta, como a faixa 'Sim ou Não' e o remix da música 'Tá Ok', lançada em 2023, do artista Dennis DJ.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: