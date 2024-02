Reprodução/Instagram Bruna Biancardi cita dificuldades de ser mãe solo e web cobra Neymar

Bruna Biancardi usou as redes sociais para falar da maternidade solo. A mãe de Mavie comentou os desafios das mulheres que criam os filhos sozinhas e acabou gerando cobranças para Neymar Jr, pai da bebê.

A influenciadora refletiu sobre rede de apoio e pediu sugestões para os seguidores na intenção de auxiliá-las.





"Eu não sei o que seria de mim sem minha mãe, sem meu pai, sem minha irmã pra me ajudar no dia a dia. A Mavie também tem babá sim, uma pessoa que fica com a gente até às cinco da tarde, depois não tem mais [...] Eu não sei o que seria de mim sem eles", comentou ela nos Stories do Instagram.





Apesar de toda a ajuda, a morena explicou que não é fácil dar conta de tudo. "Eu preciso tomar banho, jantar, fazer meu curso, trabalhar. É essencial ter essa rede de apoio. Tem muita gente que não tem, que mora sozinho com a criança e dá seu jeito. A gente é muito privilegiado, eu sei", ressaltou.

Depois do desabafo de Biancardi, os internautas passaram a cobrar o jogador de futebol. Os comentários fizeram com que a influenciadora apagasse os vídeos.

"E o Neymar simplesmente não faz nada?", questionou uma; "Nunca é sobre ajuda, mas presença. Vocês não têm noção do quanto é diferente ter o pai da criança presente, sozinha parece um cargo muito mais pesado do que já é a maternidade", disse outra.

