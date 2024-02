Na manhã desta segunda-feira (19), a influenciadora digital Lore Improta divulgou o estado dos pés após desfilar no Carnaval e o início das férias depois da rotina intensa do feriado.



Improta mostrou a situação dos pés, que estão lesionados e com curativos para melhorar. "O pé hoje está pela glória de Jesus", disse ela.





Além disso, ela dividiu com os seguidores os primeiros dias de férias. "Vou mostrar para vocês. Ficaremos alguns dias aqui, curtindo com a família, descansando, férias", comemorou a esposa de Léo Santana.

Musa da Viradouro , Lore Improta desfilou pela agremiação, no último sábado (17), no Desfile das Campeãs. A escola saiu vitoriosa no Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro.

