Reprodução/Instagram Em clique antigo, Ticiane Pinheiro relembra a faculdade de jornalismo

Nesta segunda-feira (19), Ticiane relembrou os tempos da faculdade de jornalismo. A artista compartilhou com os fãs nas redes sociais uma foto da época em que era estudante. No clique, postado por Wanessa Bellintani, antiga colega de classe da apresentadora, Ticiane e os demais estudantes aparecem na formatura do curso, vestidos com becas pretas. ‘Olha que demais essa foto! Eu na formatura da faculdade de jornalismo com a turma da FIAM (FIAM-FAAM Centro Universitário de São Paulo)’, escreveu a apresentadora na legenda.







Em um segundo clique, Tici também perguntou aos seguidores se eles tinham conseguido achá-la na foto, esse com o recorte de onde a apresentadora estava na imagem compartilhada.

