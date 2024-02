Na manhã desta segunda (19), em uma série de stories no perfil do Instagram, a atriz Luana Piovani conversou com os seguidores sobre o Carnaval . Ela, que vive em Portugal desde 2019, considerou voltar ao Brasil para comemorar o feriado em um futuro próximo.



"Eu estou querendo me organizar para passar o Carnaval no Brasil. Quero levar vários amigos. A gringolândia toda implora para ir. Quero me organizar com calma. Ver onde é o melhor camarote. Quero desfilar de novo, para viver essa emoção", iniciou ela. "E vendo informações do Carnaval, eu [percebi] que eu não tenho roupa para o carnaval, contou.





"O desfile da Sapucaí é dentro do camarote. As madrinhas de bateria dentro do camarote eram uma tendência. Você não precisa ser madrinha de bateria para estar 'vestida' ou despida estando nesse lugar. Afinal de contas, é uma responsabilidade você ser madrinha de bateria. Você tem que ter carisma, samba no pé, samba-enredo na boca e uma roupa maravilhosa. As pessoas têm que ficar impactadas com a sua aparência, opinou a artista.

"Não precisa ter pena, acho que deve ser proibido. Minha última fantasia já não tinha. Mas eu fiquei realmente muito surpresa que agora o bacana é você estar fantasiada de madrinha de bateria dentro do camarote. Daí as mulheres que já concorrem entre si a vida inteira, de janeiro a dezembro, têm esse desespero para estar gostosa", expressou Piovani.

"Eu não sei quanto tempo vai durar esse Carnaval, porque está cada vez menos diversão e cada vez mais promoção. E o que se vende no carnaval? Tudo, né? A mãe, pasta de dente, óleo para celulite", brincou ela.

Logo após o posicionamento, a atriz compartilhou um reels sobre mulheres que marcaram o Carnaval na história do feriado.

