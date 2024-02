Reprodução/Instagram Separados, Jonas Sulzbach celebra aniversário de Mari Gonzalez com declaração

Nesta sexta-feira (30), Mari Gonzalez está completando 30 anos de vida e, mesmo separados, Jonas Sulzbach fez questão de celebrar o aniversário da ex-namorada.

No perfil do Instagram, o modelo relembrou diversas fotos ao lado da influenciadora e não deixou de declarar o seu amor por ela.





"E hoje é seu dia! 30 aninhos, hein? Parabéns! Você merece toda felicidade do mundo e tô aqui sempre na torcida para te ver bem, te ver feliz e conquistando seus sonhos. Te amo muito, viu? E tenho certeza que esse será um novo ciclo e muito especial na sua vida. Conte comigo sempre", escreveu ele na legenda da publicação.





Os ex-BBBs ficaram juntos por 9 anos e mantém uma boa relação após o término. O relacionamento entre os dois teve início em 2015. Mari e Jonas ficaram noivos durante o réveillon de 2022 e os rumores sobre a crise na relação entre o casal começaram em outubro do ano passado. No final de 2023, os dois foram vistos separados e com outros famosos em uma festa de ano novo.

No último dia 7, Mari também usou as redes sociais para comemorar o aniversário do ex-namorad o, que completou 38 anos de idade.

