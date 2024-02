Reprodução Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach voltam a interagir após crise





Nesta quarta-feira (7), Mari Gonzalez foi aos Stories do Instagram comemorar o aniversário do modelo e ex Jonas Sulzbach, que faz 38 anos de idade. A ex-BBB postou uma foto dos dois juntos dentro do mar, onde aparecem sorrindo. Na legenda, Mari Gonzalez escreveu que só os dois sabem o quanto vibram um pelo outro.‘Te amo demais’, declarou a artista. ‘Seja feliz porque você merece!’, concluiu desejando um lindo novo ciclo para o modelo.





O ex-casal esteve junto por oito anos. O relacionamento entre os dois teve início em 2015. Mari e Jonas ficaram noivos durante o réveillon de 2022 e os rumores sobre a crise na relação entre o casal começaram em outubro do ano passado. No final de 2023, os dois foram vistos separados e com outros famosos em uma festa de ano novo.

