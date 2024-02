Reprodução/Instagram Luisa Sonza aparece em clima de romance com médico português; conheça

Parece que a fila andou para Luísa Sonza! A cantora apareceu em clima de romance com o médico Luís Ribeirinho nas redes sociais e chamou a atenção dos fãs.

O profissional português compartilhou um registro romântico com a brasileira para celebrar o Valentines Day, o Dia dos Namorados gringo.





"My valentine", escreveu ele na legenda da publicação. Na imagem, os dois aparecem coladinhos enquanto ela recebe um abraço do affair.

Os boatos do romance entre Luísa e Luís deram início no começo do ano e aumentou ainda mais durante o Carnaval, onde eles forma vistos juntos em diferentes ocasiões.





Conheça Luís Ribeirinho

Português de 28 anos, Luís é formado em Medicina e faz especialização na Alemanha. Ele é filho de Serafim Ribeirinho Soares, um famoso cirurgião plástico português e dono de uma clínica no Porto, em Portugal.

A família costuma passar férias no Brasil. Discretos, os filhos não costumam aparecer nas redes sociais dos pais.

Além de médico, Luís já foi modelo.

