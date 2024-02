Reprodução/Instagram André Luiz Frambach celebra aniversário com família e amigos

André Luiz Frambach completou 27 anos na quinta-feira (15). Nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, o ator e marido de Larissa Manoela compartilhou com os seguidores alguns registros da comemoração do aniversário e explicou o sumiço das redes sociais. André revelou que estava celebrando com as pessoas que viram ele crescer e agradeceu o carinho da família, dos amigos e também dos fãs. ‘Fico feliz demais em ver as pessoas me definindo em uma palavra, quando as palavras usadas são ‘luz, sorriso, família, alegria…’, escreveu na legenda.







Em outro trecho, o ator declarou que o amor sempre será a melhor resposta para tudo. ‘Prometo continuar nesse meu propósito de acima de tudo amar e ser feliz, procurar a felicidade nas pequenas coisas e tornar essas pequenas lindas coisas as maiores da vida’, pontuou André. O ator concluiu dizendo que os 27 anos chegaram de maneira linda e que ele pode se sentir preenchido e forte: ‘Procurando sempre crescer, evoluir, melhorar e assim será’.

