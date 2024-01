Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebram Bodas de Beijinho

Nesta quarta-feita (17) Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram um mês do casamento. O casal trocou alianças em uma cerimônia intimista em dezembro do ano passado.

Para não deixar a data especial passar em branco, o casal compartilhou fotos inéditas do evento e trocaram declarações.





"Bodas de Beijinho. 1 mês do nosso sim!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores aproveitaram a comemoração para rasgarem elogios aos pombinhos. "Vocês merecem todo amor e felicidade do mundo", disse uma fã; "Até hoje não me recuperei desse momento", declarou outra; "Vocês merecem ser muito felizes!" comentou uma terceira.





O anúncio do casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach foi feito com um álbum de fotos compartilhado pelos dois nas redes sociais. Larissa assumiu o namoro com André em julho de 2022. O noivado aconteceu em Fernando de Noronha, no fim de 2022, com direito a um álbum de fotos em um iate.

