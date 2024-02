Reprodução/Instagram Larissa Manoela faz festa surpresa para André Luiz Frambach: ‘Te amo’

Larissa Manoela decidiu comemorar antecipadamente o aniversário do amado André Luiz Frambach. A atriz organizou uma festa de aniversário surpresa para André nesta quarta-feira (14), o ator completa 27 anos amanhã (15). Larissa apareceu nas redes sociais para compartilhar o momento com fãs. ‘Surpresa para o meu amor, oficialmente pré-aniversário. Te amo’, escreveu a atriz nos stories do Instagram.







O marido André Luiz Frambach ficou feliz com a surpresa: ‘Vocês são demais! Esse parabéns foi especial mesmo’, disse ele sorrindo no vídeo compartilhado pela atriz.







+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: