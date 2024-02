Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Aniversariante desta quinta-feira (15), André Luiz Frambach completa 27 anos e ganhou uma declaração apaixonante vinda de Larissa Manoela, atriz com quem se casou em uma cerimônia intimista em dezembro de 2023.



“Chegou o dia dele que transforma todos os meus! O dia que ele veio ao mundo em 97. Você exala aos quatro cantos e para todo mundo o quanto amar é a coisa mais importante que podemos sentir por alguém”, iniciou, através do Instagram.



“Pra mim é privilégio, é amor doce, puro, leve e precioso. Sempre faço questão de falar isso. Que ele [André] saiba que esse amor só se multiplica a cada dia, em cada momento que passamos juntos”, acrescentou.



Larissa Manoela continuou desejando bons sentimentos ao marido e destacou as qualidades dele, principalmente no companheirismo que tem com ela. “Vibro a sua vida todo dia porque, hoje sem ela, a minha não faz tanto sentido”, escreveu.



“Que esse novo ciclo seja mágico, lindo, divertido, próspero e cheio de saúde e boas oportunidades. Que tenha muito nós. Te amo todo dia mais. Feliz aniversário, marido André Luiz Frambach”, concluiu.

