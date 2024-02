Reprodução X/ Instagram - 15.2.2024 Renata Heilborn e Leonardo Bittencourt

Renata Heilborn segue sendo assunto nas redes sociais. Após expor que foi traída pelo ex-marido, o também jornalista Marcelo Courrege, e por Carol Barcellos, uma amiga próxima que, inclusive, foi madrinha do casamento deles — a repórter foi vista curtindo o Carnaval com Leonardo Bittencourt, ator conhecido pelos filmes ficcionais inspirados no caso Suzanne von Richtofen e os irmãos Cravinhos.







Leonardo Bittencourt compartilhou uma publicação no Instagram com uma série de fotos nas festividades carnavalescas e os internautas notaram a aproximação dele com Renata Heilborn em alguns registros. "Sim pra tudo", escreveu Bittencourt na legenda. "Mil vezes sim", respondeu Renata.





No X, antigo Twitter, Leonardo também postou uma foto ao lado da jornalista. Neste registro, Leonardo aparece ao lado de Renata em uma piscina. Como legenda, o artista escreveu: "Time Heilborn".





Na Web, os internautas alegaram que ele estaria tomando partido favorável à Renata na polêmica de traição envolvendo ela, o ex-marido Marcelo Courrege e a antiga amiga e madrinha de casamento Carol Barcellos.

