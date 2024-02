Reprodução/Instagram Carol Barcellos se pronuncia sobre acusações de traição de amiga

O final de semana foi regado por uma polêmica envolvendo os jornalistas Carol Barcellos, Marcelo Courrege e Renata Heilborn. Isso porque Carol e Marcelo assumiram o namoro nas redes sociais após ela ter sido madrinha de casamento e amiga de Renata, ex-mulher de Courrege.

O novo casal foi acusado por Renata de ter tido um caso extraconjugal . Na última terça-feira (13), a ex-repórter da Globo compartilhou um pronunciamento nas redes sociais para esclarecer os rumores e dar a sua versão do caso.

"Fui casada durante dez anos e, no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique bem claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", disse ela.

Renata explicou que o casamento estava em crise e que ela havia pedido a separação um ano antes de descobrir o caso.

"Num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga. Daquelas confidentes que eu convivia diariamente", completou.

Após a declaração de Renata, Carol Barcellos comentou a polêmica brevemente. "A história não é essa. Muitas mentiras, triste", comentou ela ao portal Leo Dias.

Carol Barcellos e Marcelo Courrege assumiram o relacionamento durante o Carnaval na Sapucaí. Por conta da treta, os comentários da publicação foram desativados.

