A ex-repórter da Globo Renata Heilborn resolveu se manifestar nas redes sociais pela primeira sobre o romance de Marcelo Courrege, com quem foi casada por quase 10 anos, com Carol Barcellos, madrinha do seu casamento realizado em 2014.

Na segunda-feira (12), os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos revelaram o relacionamento ao posarem juntos em um camarote da Marquês de Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro.





"Essa é a primeira e última vez que vou me pronunciar sobre as notícias que estão saindo nas mídias (e, infelizmente, com muitas informações falsas)", iniciou Renata nos stories do seu perfil do Instagram. "Estamos no meio do carnaval, e eu tô me divertindo.... Curtindo, aproveitando pra ser feliz. Aliás, façam o mesmo! Só aceito encontrar vocês na rua cheios de purpurina kkk", completou.

"Mas vamos lá: Fui casada durante 10 anos - no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", escreveu.

"Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga - daquelas confidentes e que eu convivia diariamente", relatou.

"Para terminar, vamos lá: Cada um dá o que tem. E tem gente que não tem nada para dar. Que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou e, hoje, só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: 'Foi livramento'. Foi, sim. Daqueles enorme. E, hoje, só agradeço", publicou.