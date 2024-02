Reprodução/Instagram Renata Heilborn e Marcelo Courrege com Carol Barcellos

As polêmicas de suposta traição envolvendo jornalistas da Globo tem movimentado as redes sociais. Nesta quarta-feira (14), a forma como Renata Heilborn teria descoberto a traição de Marcelo Courrege com Carol Barcellos , madrinha de casamento deles, voltou a ser assunto na Web.



De acordo com o Portal LeoDias, a mulher traída descobriu o caso extraconjungal do marido por conta de um aplicativo de transporte. Tudo começou quando Courrege alegou que iria visitar o pai, mas, na verdade, estava indo na casa da amante.



Marcelo não teria ido ao encontro do genitor e, sim, de Carol Barcellos, madrinha de casamento do casal. Renata viu que a localização compartilhada pelo próprio companheiro apontava para a residência da amiga e não para a do sogro.



Para confirmar as suspeitas, Heilborn ligou para o marido, perguntando como o pai dele estava. Marcelo teria mentido, insinuado que realmente estava com o patriarca e que precisaria cuidar dele, tendo em vista que ele estava mal.



Ao voltar para casa, o jornalista foi confrontado pela esposa e admitiu que estava com a amiga deles, Carol Barcellos. Após isso, o relacionamento chegou ao fim, conforme informações do Portal LeoDias.

