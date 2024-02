Reprodução/X/Instagram Michelle Bolsonaro apoia Claudia Leitte em polêmica sobre Yemanjá

Claudia Leitte recebeu o apoio de Michelle Bolsonaro em meio a uma nova polêmica na última quarta-feira (14). A ex-primeira dama compartilhou um vídeo em que a cantora modifica a letra do sucesso 'Caranguejo' .

Na gravação, tirada do DVD AxeMusic – Ao Vivo em Recife, lançado em 2014, a artista troca a letra original, "saudando a rainha Iemanjá", por "só louvo meu rei Yeshua". A mudança substitui Iemanjá, orixá das religiões Candomblé e Umbanda, por Jesus em hebraico.





Com o vídeo viralizando atualmente, a atitude de Claudia Leitte foi criticada nas redes sociais, mas ela recebeu o apoio de políticos conservadores e pastores evangélicos.

Alguns fãs da artista também a defenderam. "Quando falamos em respeitar a diversidade temos que respeitar até mesmo aquilo que não nos representa. Ela é baiana, cantora, artista e cristã. Ela tem o direito de cantar o ritmo que a representa e tem o direito de professar a fé em que crê. Não há desrespeito, há diversidade", disse um internauta.

Cheia de Pomba gira nas costas, Claudia Leitte simplesmente mudou a letra da música para não saudar Yemanjá.



Alguém avisa esse mulher que batuques da música dela, são inspirados em Pontos da Candomblé, da umbanda e Cultura Afro... pic.twitter.com/tuP9ufhXgn — Luizinho.4i20☭ 🍁 (@4i20Luizinho) February 14, 2024





