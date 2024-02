Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Alexandre Correa

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Ana Hickmann relatou ter sido intimidada por Alexandre Correa quando o filho, Alezinho, de 9 anos, retornava para casa. Por meio de um comunicado enviado ao iG Gente pela assessoria dela nesta quinta-feira (15), a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, detalhou o episódio.







"No último domingo (11), após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador", diz a nota.





O comunicado ainda reitera as acusações respondidas por Correa. Isso porque, além de ser acusado pela Lei Maria da Penha por ter agredido Hickmann, Alexandre também é reu por ter ferido o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme informado pela assessoria de imprensa da comunicadora.





"Importante mencionar que Alexandre Correa é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023", pontuou. "Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física", finalizou a nota, enviada à redação do iG Gente.

