Reprodução / TV Globo Jornalista baleada na Sapucaí relembra ocasião: ‘Não quero morrer’

A jornalista Nathália Santos foi baleada ao sair da Sapucaí após o desfile de segunda-feira (12). Ainda internada no CTI, a repórter conversou com Patrícia Poeta no “Encontro” desta quinta-feira (15) e relembrou o momento.

"A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e a gente ouviu as duas balas. Fui atingida e falei para o meu esposo me levar para o hospital", contou.

Ela lembrou que pedia para não morrer. "Eu só pensava nos meus filhos e falava: 'não quero morrer, não quero morrer'".

Apesar do susto, ela disse que percebeu que uma das balas tinha ficado alojada no quadril. "Eu tô no CTI, tô sendo monitorada. Passei por uma cirurgia no fêmur. Coloquei uma haste. A bala ainda tá alojada. Mas os médicos estão otimistas”, explicou.

A jornalista também revelou ainda estar sem sensação nas pernas, mas que não está preocupada com isso no momento. “Tô feliz em estar viva", declarou.

Nathália aproveitou para elogiar a resposta do marido com a situação: "Ele tirou a blusa, estancou o sangue e nem parou para pensar no que estava acontecendo. Ele só queria me socorrer. Foi conversando comigo até chegar no hospital para eu não perder os sentidos".

Patrícia Poeta AO VIVO conversando com a Jornalista Nathalia Santos que foi baleada em tentativa de assalto ao sair da Sapucaí.

Patricia como se tivesse querendo sabe de uma fofoca pergunta: "me fala uma coisa, você... sente os movimentos das perna já ?" 👁️ #Encontro pic.twitter.com/4jhY9C7Ylv — Fillipe Conegundes 🆇 (@Fconegundes) February 15, 2024