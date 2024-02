A influenciadora Lorena Improta utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (15), para mostrar aos seguidores a recepção que recebeu em aeroporto após o resultado do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, que coroou a Viradouro como a grande vencedora do Carnaval 2024 .







Musa da escola, ela foi recebida por fãs assim que desembarcou. "Tem recepção melhor que essa? Amo vocês!", postou Lore em um stories. Em seguida, ela publicou um vídeo do ocorrido. "Tomei um susto, até a musa do ano passado veio. Gratidão pela surpresa, amo vocês fãs e amigos!", agradeceu.







Além da recepção, os fãs presentearam a dançarina com uma coroa e o título de 'Musa Pé Quente 2024'. Em uma foto seguinte, ela brincou com a honraria e marcou o perfil da escola de samba. "Tem que respeitar! Musa Pé Quente, tem que respeitar".





Por fim, ela tirou uma selfie com os fãs no aeroporto. "Gente, amo vocês", se declarou a influenciadora.





