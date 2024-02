Reprodução/Instagram - 15.02.2024 Cacau Protásio brinca com fantasia de Paolla Oliveira para o Carnaval 2024





Nesta quinta-feira (15), em publicação no perfil do Instagram, a atriz Cacau Protásio fez uma brincadeira com a fantasia de Paolla Oliveira no Carnaval 2024.



"Paolla, eu quero saber a possibilidade de você me dar a cabeça dessa onça, porque quando eu quiser mandar alguém para a p*ta que pariu, eu vou só fazer assim, que a onça vem", disse ela. A atriz se referiu à coroa utilizada pela rainha de bateria da Grande Rio, que se transformava em uma onça.















"Já usou no desfile. Foi maravilhosa. Vai usar no desfile das campeãs. Tem como eu passar na sua casa e pegar? Só a cabeça. Quando vierem me emp*tecer, eu vou só fazer assim. Já vai ser a resposta. Tem como?", finalizou ela.





Os seguidores da comediante se divertiram com o vídeo e entraram na brincadeira nos comentários da publicação. "Se ela te emprestar, depois que você usar também quero emprestado", disse uma. "Já vamos fabricar em massa, hein. Muita gente precisando", opinou uma em referência ao adereço. "Amei! Bem isso! Quem não 'morreu' de inveja da Paolla nesse Carnaval? no bom sentido, claro", comentou uma terceira.



