Reprodução/Instagram Arthur Aguiar publica foto ao lado de Sophia e do filho caçula: ‘Amo muito’

Na quarta-feira (14), Arthur Aguiar apareceu nas redes sociais para compartilhar com os fãs alguns registros do filho caçula. O pequeno Gabriel é fruto do relacionamento entre Arthur e a influenciadora Jheny Santucci. Nas postagens, o vencedor do ‘BBB 22’ mostrou a filha Sophia, da relação com Maíra Cardi, interagindo com o irmão mais novo. Em outro registro, Sophia aparece segurando Gabriel no colo, ao lado dela estão o pai Arthur e a avó paterna Kátia. ‘Amo muito’, escreveu o ator na legenda.











O cantor também mostrou outras visitas que recebeu em sua casa. Entre elas, Viih Tube, Eliezer e a pequena Lua, que posaram ao lado da família Aguiar e de seu novo integrante. ‘Felicidades, irmão’, escreveu Eliezer em uma publicação. Ele e Arthur participaram da mesma edição do BBB em 2022.







