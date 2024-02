Reprodução/Instagram Lua Blanco e Arthur Aguiar fazem as pazes após 11 anos: 'Perdão mútuo'

A atriz Lua Blanco surpreendeu os seguidores neste sábado (10) ao publicar uma foto ao lado de Arthur Aguiar. A dupla de ex-namorados e ex-colegas de elenco estava brigada há 11 anos e decidiu se reunir para fazer as pazes em novembro de 2023.

Através do Instagram, a artista não detalhou o motivo da inimizade, mas pontuou que eles tinham muita "roupa suja" para lavar.

"Pra quem queria saber sobre LuAr, mando notícias do lado de cá que estamos bem, fizemos as pazes e está tudo certo. Tínhamos uma roupa suja pra lavar, que não vou expor aqui porque vocês não têm idade pra isso, mas ele me levou pra almoçar dia 04/11/23 na minha churrascaria favorita, e nem me deixou pagar", iniciou, brincando.

Lua Blanco revela que o reencontro foi natural. "Como se nenhum tempo tinha passado desde os 11 anos que ficamos sem se falar. Foi como acordar de um sonho, e foi ainda melhor porque parece que uma névoa se dissipou e pude ver como ele é lindo e temente a Deus, eu achava que ele era só um chicken little, mas quem não ama um galeto, né? Agora quando abro a geladeira eu já sei o que eu quero comer e não preciso ficar gastando energia".

Nos comentários da publicação, Arthur Aguiar também se pronunciou, agradecendo pela reaproximação. "Foi realmente muito especial e importante!!

Foi bonito ver os dois assumindo cada um as suas responsabilidades, podendo dividir o que magoou cada um e pedir desculpas… Que bom que tivemos a oportunidade de nos desculpar e tirar isso do nosso coração! Obrigado por esse dia!! E que bom que não me acha mais um chicken little…", respondeu.

Com o reencontro repentino, internautas passaram a criar suposições sobre o fim da relação e o que teria os reaproximado. "Gente, pelo amor de Deus, esse texto é sobre amadurecimento, entendimento e perdão mútuo. Não criem histórias além disso", pediu o ex-BBB.

Lua Blanco e Arthur Aguiar fizeram par romântico na novela Rebelde, versão brasileira da produção mexicana. Os episódios foram ao ar em 2011, com os personagens Roberta e Diego.

A química da dupla extrapolou o âmbito profissional e os atores namoraram na mesma época por aproximadamente sete meses. O casal colecionava milhares de fãs e era apelidado de "LuAr".