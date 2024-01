Reprodução/ Instagram Jheny Santucci posta momento com Arthur Aguiar e filha de Maira Cardi

Após passarem o Réveillon juntos, Arthur Aguiar apareceu mais uma vez com Jheny Santucci nas redes sociais. Ela postou um momento em família com o ator e a enteada, filha do ex-BBB com Maíra Cardi. Jheny está grávida do segundo filho do campeão do 'BBB 22'.



Jheny compartilhou vídeos em que ela aparece cantando no karaokê com Arthur e Sophia. "Eu adoro karaokê, gente. Acho que conecta as pessoas. Hoje em dia a interação entre as famílias e amigos quase não existe mais. Então adoro essas brincadeiras", disse ela.

Os dois postaram um vídeo na virada de ano, onde trocavam beijos e carícias. Eles estava separados desde setembro de 2023, quando Jheny anunciou a gravidez.