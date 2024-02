Reprodução/Instagram - 14.02.2024 Thaila Ayala comemorando o Carnaval ao lado da filha





Nesta quarta-feira (14), em uma publicação no Instagram, a atriz Thaila Ayala publicou fotos do primeiro Carnaval da filha Tereza. A caçula é fruto do relacionamento da modelo com o ator Renato Góes e arrancou elogios dos seguidores da mãe.





"Pense numa garotinha que adoraaa uma bagunça, música alta e uma fantasia… pensou… ela se chama Tereza", disse Ayala. Em uma das fotos do álbum que a cantora postou, é possível ver a bebê vestida da personagem Jessie, do filme Toy Story.





Após a postagem, a seção de comentários aclamou os registros da família. "Que foliã linda", comentou uma seguidora. "O olhar dela é muito especial", opinou uma segunda. "Cara do pai... Jeitinho levado da mãe", acrescentou um terceiro.









Thaila Ayala fará parte do elenco da próxima novela das sete "Família é Tudo", do autor Daniel Ortiz. Além de Tereza, a atriz possui um filho com Renato Góes, o primogênito Francisco.

