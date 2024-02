Reprodução/Instagram Zilu dá recado sobre Wanessa no BBB 24 e web vê indireta para Dado Dolabella

Zilu usou a própria rede social para alertar os seguidores sobre a participação de Wanessa Camargo no BBB 24. A matriarca comentou os pronunciamentos feitos em nome da sister no reality e os internautas apontaram uma indireta.

A ex-mulher de Zezé Di Camargo pediu para os fãs da artista não levarem em consideração os comentários feitos fora do programa, mesmo que seja de uma pessoa próxima de Wanessa.





"Oi meus amores, como vocês estão? Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter", explicou ela.

Na sequência, Zilu apontou os desdobramentos feitos por pessoas que estão no convívio da filha. "Então, fiquem de olho porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela, não refletem necessariamente a opinião da Wanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos que foram tratados no reality quando ela sair de lá", completou.

A mensagem foi vista pelos internautas como uma indireta para Dado Dolabella, namorado de Wanessa. "A imagem dela já não tá muito boa, esse homem tá piorando mais ainda. A mãe tá certa", disse uma; "O Dado tá queimando ela aqui fora e ela se queimando lá dentro", comentou outro; "O Dado é o tipo de pessoa que pode até estar querendo ajudar, mas acaba só atrapalhando no final das contas", comentou uma terceira.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: