Reprodução / Instagram Marcos Pitombo pede respeito após rumores de namoro: ‘Não é legal’

Na última terça-feira, Marcos Pitombo quebrou o silêncio sobre os boatos de que estaria de namorado novo. Os rumores começaram após o ator aparecer acompanhado do estilista Michael Juvêncio. Incomodado, ele afirmou que são só amigos.

No desabafo postado no Instagram, o galã disse que esses boatos prejudicam todos envolvidos, não só ele. Além de ressaltar que caso entre em um relacionamento, ele será o primeiro a avisar os fãs.

"Pessoal, já tem um tempinho que as pessoas vêm me arranjando namoros, que dizem que amigos com quem eu ando são namorados, e isso não é legal. Nem para mim, nem para as pessoas. Então, eu queria vir aqui para falar para vocês que, quando eu estiver em um relacionamento, eu vou ser o primeiro a avisar que estarei namorando, por respeito a vocês, meus fãs, e todo mundo que acompanhou a minha vida nos últimos tempos", escreveu Marcos nos Stories.

O artista está solteiro desde agosto do ano passado, quando terminou o relacionamento com o diretor de marketing, Iasser Kaddourah.