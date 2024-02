Repodução/joaokopv Ex-cantor gospel, marido de Sasha detona crentes: 'Nem Jesus aguenta'

O marido de Sasha Meneghel deu o que falar nas redes sociais após rebater os comentários que recebeu do público evangélico. João Lucas foi criticado pelos antigos fãs após curtir do Carnaval com a esposa e a amiga do casal, Bruna Marquezine.

O ex-cantor gospel marcou presença nos trios em Salvador e fez a sua estreia na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A atitude teria incomodado o público.





Através das redes sociais, o artista se revoltou com o caso. "E o prêmio do povo mais chato da terra (com exceções) vai para: crentes! Na moral, acho que nem Jesus aguenta… Não consigo entender..... amar a Cristo não te impede de nada. Você tem que ser justo, fiel a Deus e não fazer o mal, mas eles não entendem", começou ele.

e o prêmio do povo mais chato da terra (com exceções) vai para: CRENTES! namoral, acho que nem Jesus aguenta… — João Lucas (@_joaolucasss_) February 13, 2024





"Sabe o que eles querem? Que eu vá a público gritar para todo mundo: 'Eu não sou cristão'. Eles preferem que eu não ame a Jesus, do que amar a Jesus e ir na Sapucaí (risos), é bizarro, mas é verdade. Para o azar deles, nem eles me enchendo o saco, eu vou fazer isso, porque amo Jesus de verdade. Ele é o cara para mim e, quanto mais eu o conheço, mais diferente deles eu quero ser! E isso foi libertador para mim", completou.

João seguiu o desabafo e contou que recebe mensagens semanalmente de internautas que se dizem cristãos, mas que o xingam e atacam.

"Dizendo para eu largar de vez a minha fé. O motivo? Eu não ser como eles são, não estar… Eu não tenho dúvida que muitos se encontram nesse lugar que eu já me encontrei, de dificuldade em exercer a minha fé por conta do fã clube que prefere me ver afastado da fé, do que com ela, sendo quem eu sou".

Por fim, João mandou um recado aos fãs. "Se eu tenho um conselho para você que se identifica com isso, saiba que Jesus não se parece com isso. Por mais que essas pessoas se digam representantes, elas não chegam nem perto disso. E se Ele estivesse hoje entre nós, seria crucificado novamente por eles, fariseus", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

sabe qual é o problema? tem crente que acha que “defender” Jesus é atacar o próximo, enquanto na verdade Jesus disse: “ame o próximo como a Si mesmo”. a postura segregacionista da direita contaminou a cabeça de grande parte da igreja evangélica brasileira. — João Lucas (@_joaolucasss_) February 14, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: