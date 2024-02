Reprodução/Instagram - 14.2.2024 Malvino Salvador curte o final do Carnaval com os filhos









Nesta quarta-feira (14), o ator Malvino Salvador postou uma série de fotos com a família em uma publicação no Instagram. Comemorando a Quarta-Feira de Cinzas, o ex-global se divertiu ao lado dos filhos Ayra, Kyara e Rayan, frutos da relação do artista com a atual esposa Kyra Gracie. Além disso, a primogênita Sofia, filha do manaura com a ex Ana Ceolin, também estava presente.

"A alegria de um pai que finalmente está reunido com todos os filhos. Nosso carnaval foi marcado por momentos junto à natureza e pela tranquilidade", comemorou ele.





"Fiz um canal de transmissão para compartilhar mais dos bastidores da nossa família com você. Participa", complemento. O ator utilizou a ferramenta para dividir a rotina com os seguidores, que adoraram a publicação.





"Que Deus continue abençoando essa família linda", disse uma seguidora. "a alegria dos irmãos com a irmã mais velha", comentou uma segunda ao se referir ao clique dos filhos do artista na piscina. "Família é tudo", acrescentou um terceiro.

