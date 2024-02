Reprodução/Instagram - 14.02.2024 Alessandra Ambrósio faz ensaio para comemorar a data internacional do Dia Dos Namorados





Em uma publicação no perfil do Instagram, a modelo Alessandra Ambrósio divulgou, nesta quarta-feira (14), um vídeo em homenagem ao Dia dos Namorados, data internacional do feriado.





A gaúcha comemorou o dia e dividiu o ensaio temático que fez com os fãs. "Feliz Dia dos Namorados", disse ela. No vídeo, de sutiã e calcinha, a supermodelo inicia o projeto com a frase "Seja meu" escrita no corpo. Ao longo do ensaio, ela interage com a câmera em um apartamento.











O vídeo possui a produção da revista The Love Magazine e encantou os seguidores de Ambrosio. "Deusa e musa", elogiou uma internauta. "Lacrou! Que demais", comentou uma segunda.





Além de Gisele Bündchen e Adriana Lima, Ambrósio também foi modelo da Victoria's Secret, entre os anos 1999 e 2017, quando se despediu das passarelas.

