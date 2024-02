Reprodução/Instagram - 14.02.2024 Rafa Kalimann curte Carnaval com Bruna Marquezine e Sophia Charlotte





Rafa Kalimann mostrou que aproveitou ao máximo as festas de Carnaval. A atriz compartilhou uma sequência de fotos nesta quarta-feira (4) e mostrou um pouco dos bastidores do tradicional Baile do Arara, que completa 10 anos em 2024, no Rio de Janeiro.

No Instagram, a influenciadora mostrou detalhes diversos do evento luxuoso na companhia das amigas Bruna Marquezine e Sophie Charlotte. Nas fotos, as três aparecem fantasiadas, com looks repletos de brilhos e pedrarias.







Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios ao trio. “Maravilhosa em todos os ângulos”, escreveu um. “Você é tudo e mais um pouco”, disparou outro. “Quando eu crescer quero ser linda igual vocês”, revelou um terceiro.





Recentemente, Rafa divertiu os seguidores ao dar detalhes da sua noite de Carnaval. A influenciadora compartilhou vários registros se divertindo em seu primeiro bloco de 2024 e posou ao lado dos amigos.

Além da apresentadora, a festa da equipe de Família é Tudo, a próxima novela das 7 da Globo, contou com a presença de famosos, como Renato Góes, Daphne Bozaski e Nathalia Dill. “Meu primeiro bloquinho”, escreveu a ex-BBB.

Com um enorme hambúrguer nas mãos, Rafa brincou: "Mudei o cardápio agora. Não como só cachorro-quente. Cara, consigo nem comer isso aqui, tô falando sério. Sei nem por onde começa”, disparou.

Além de integrar o elenco da nova novela da Globo, a influenciadora vai estrear na Marquês de Sapucaí como musa da Imperatriz Leopoldinense, atual campeã do carnaval do Rio de Janeiro.

