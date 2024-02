Reprodução Melody vai ao hospital após ser atingida por spray de pimenta em trio

A cantora Melody precisou ser atendida nesta quarta-feira (14) após ser atingida por spray de pimenta. A jovem de 17 anos e a equipe passaram mal durante a apresentação em cima do trio elétrico em Belém, no Pará, e encerraram o show antes do previsto.

Em nota publicada no Instagram, a equipe da artista destacou que o spray de pimenta foi usado para dispersar o público após uma confusão generalizada.

Melody e equipe são atingidos com spray de pimenta após confusão no show da cantora em Belém. pic.twitter.com/s9tF9dQ5qG — ✠ 🤏 𝕁𝕒𝕟𝕖 𝔸𝕟𝕥𝕠𝕟𝕖𝕝𝕝𝕚 ✠ 🏹 🪕 (@antonellibjj) February 14, 2024

"Devido aos acontecimentos no show de hoje (14 de fevereiro), a cantora Melody não conseguiu concluir o show. Após 2 horas e 20 minutos de show no trio elétrico, aconteceu uma pequena confusão com o público embaixo do trio, no qual seguranças jogaram muito gás de pimenta para dispensar o público", aponta.

A artista passou mal, foi levada ao hospital e se encontra bem. "Atingiu Melody e sua equipe, que passaram muito mal, mas foram imediatamente atendidas pela equipe médica e levadas ao pronto-socorro".