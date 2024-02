Reprodução/Instagram Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak aproveitaram a manhã desta segunda-feira (12) de Carnaval para curtir uma matinê de samba com a filha, Nina.

O ator usou uma máscara de Batman com óculos escuros e uma regata preta, enquanto Mel apostou no figurino todo em preto, com asas coloridas de fada, acompanhando a fantasia da filha.

Discreto com a família, o ator mostra apenas as costas da fantasia da filha. Nos comentários, os seguidores elogiaram o casal. “Que família gostosa de ver, sejam felizes queridos, mais e mais sempre!”, escreveu uma fã.

“O cara é uma estrela de cinema e bem-sucedido, e está no meio do povo curtindo a festa mais tradicional do Brasil. Que foda”, disse outro.