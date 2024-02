Reprodução Enquete BBB 24: Quem sai? Participante deve encarar rejeição recorde

Davi, Isabelle e Marcus estão no paredão do "BBB 24" desta semana! A amizade do baiano e da cunhã-poranga tende a deixar o comissário em uma situação bem difícil. A união das torcidas poderá fazer com que Marcus encare o recorde de rejeição desta edição.

Segundo a parcial das 13h, Isabelle é a favorita a permanecer no reality da Globo. A dançarina apresenta apenas 3,3% dos votos para deixar o confinamento. Logo atrás, o baiano Davi registra somente 18,9% dos votos.

Considerando o voto para eliminar, Marcus tende a ser eliminado assumindo o topo das rejeições da temporada. O brother está com 77,8% de votos.

Vote em quem deve sair do "BBB 24":

🚨Paredão formado!



Quem deve SAIR do #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) February 12, 2024