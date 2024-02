Reprodução/Instagram Marcelo e Patrícia Adnet estavam juntos desde 2017

Patrícia Cardoso Adnet usou seus stories do Instagram na madrugada deste domingo (11) para ironizar os rumores de traição, após o comediante Marcelo Adnet ser visto aos beijos com outra mulher durante o Carnaval.

"Já posso entrar em qual reality, galera?", escreveu ela, com as opções “A Fazenda”, da Record Tv, e “BBB”, o reality da TV Globo. No storie seguinte, a ex de Marcelo Adnet pede que mandem trabalho: “Mandem Jobs, beijos da Pat”.

Na tarde de ontem, Patrícia deixou claro nas redes sociais que não estava bem e pediu que “aumentassem a rede de apoio”.

"Estou ótima, galera. Só que não. Juntas somos mais", desabafou. "Bora crescer essa rede de apoio", escreveu em seguida nos stories do Instagram.

Reprodução/Instagram Patrícia Cardoso Adnet dá recado após rumores de traição

Essa não é a primeira vez que o artista se envolve em uma polêmica de traição. Durante o relacionamento com a também humorista Dani Calabresa, Adnet foi flagrado com outra mulher.

Além disso, em 2020, ele admitiu ter tido um caso extraconjugal com uma atriz durante uma crise no casamento com Patrícia Cardoso. Ele e a esposa são pais de Alice, de 3 anos.

Entenda o caso

O humorista Marcelo Adnet está sendo acusado de trair a mulher Patrícia Cardoso, com quem é casado desde 2017. O carnavalesco foi flagrado neste sábado (10) beijando uma mulher desconhecida durante folia no Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram Marcelo Adnet aos beijos com mulher durante carnaval 2024

Marcelo Adnet esteve presente no desfile da Série Ouro na Marquês de Sapucaí. O comediante e amigos curtiram a madrugada no Camarote Mar, onde foi flagrado de saída com a mulher anônima. As informações são do Portal Leo Dias.

Segundo a matéria, antes do beijo na saída, Adnet já teria sido flagrado trocando telefone com a pretendida. Os registros mostram Adnet pedindo um táxi para deixar o local com a mulher anônima e uma amiga.