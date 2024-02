Reprodução/Instagram Duda Nagle e nova namorada

O ator Duda Nagle assumiu o relacionamento sério com a corretora de imóveis Michele Balsamão no último sábado (11). Através do Instagram, o ex-marido de Sabrina Sato publicou um álbum de fotos ao lado da nova amada.

A morena Michele Balsamão possui 30 mil seguidores no Instagram, onde compartilha o estilo de vida e o trabalho como corretora de imóveis. Além disso, ela se descreve como ativista pelo fim da violência contra as mulheres.

"Momentos simples, belas memórias", dedicou Nagle na publicação que mostra diversos registros do casal.

Essa é a primeira mulher que o ator assume publicamente após a separação de Sabrina Santo. Ele e a apresentadora terminaram o relacionamento em março de 2023. Eles são pais de Zoe, de 5 anos.