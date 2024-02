Reprodução/Instagram Esposa de Marcelo Adnet se pronuncia após flagra de traição





Patrícia Cardoso, esposa de Marcelo Adnet, se manifestou nas redes sociais após o marido ser flagrado com outra mulher aos beijos neste sábado (10), no Carnaval do Rio de Janeiro . A esposa do humorista deixou claro que não está bem.

"Estou ótima, galera. Só que não. Juntas somos mais", desabafou. "Bora crescer essa rede de apoio", escreveu em seguida nos stories do Instagram.

