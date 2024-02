Reprodução Instagram - 8.2.2024 Viih Tube faz mudança no visual

Atriz, ex-BBB, influenciadora e youtuber, Viih Tube surpreendeu os fãs na manhã desta quinta-feira (8), quando usou as redes sociais para compartilhar a nova mudança de visual dela, que foi marcada pela alteração na cor das madeixas e também no comprimento dos fios.







"Uma nova mulher! O loiro voltou, ai que libertador esse corte", escreveu ela como legenda da publicação que fez no Instagram. No vídeo, Viih aparece com um corte de cabelo acima dos ombros e com os fios clareados em tons de loiro e castanho.





A ex-BBB escolheu a música "Look What You Made Me Do", de Taylor Swift, como trilha sonora da postagem que marca a mudança de visual dela. Nos comentários do registro, amigos famosos, fãs e seguidores da mãe de Lua di Felice repercutiram o momento.





"Eu amei", afirmou Tata Estaniecki Cocielo, apresentadora do videocast "Pod Delas". "Uma gostosa passando no meu feed", disse Eliezer, marido de Viih Tube e pai de Lua di Felice. "Que maravilhosa, amiga", elogiou Evelyn Regly. "Ficou perfeito", declarou um fã. "Todos os cabelos combinam com você", pontuou ainda outro seguidor.





