Reprodução/Instagram Viih Tube e Lua

Viih Tube explicou para os seguidores os motivos pelos quais ela desistiu de fazer alongamento de unhas. Nos vídeos compartilhados no último domingo (28), ela citou que as unhas mais compridas atrapalhavam os cuidados com Lua Di Felice, de nove meses.

“Olha gente, estou fazendo a unha do pé, estava um gavião. Falar a verdade para vocês… Fazia muito tempo que eu não fazia. […] Abandonei esse negócio de alongamento. Não faço mais alongamento. Deixo curtinha, bem curtinha mesmo”, começou a influenciadora.

Ela explicou que as unhas cumpridas dificultavam os cuidados com a bebê: “Tem uma catota no nariz da Lua, vou tentar tirar, [e] quase que enfio a unha dentro do cérebro da menina. Tipo, não dá, sabe? Ai, vou limpar a boquinha dela com a comida, [com] a unha não dá, tipo, atrapalha. Para trocar fralda, ficava cheia de cocô embaixo da unha. Você entendeu? Abandonei esse negócio de alongamento.”

A filha também foi o motivo de a youtuber ter desistido de usar mega hair. “A Lua ficava puxando, eu ia pegar a Lua e caia [o cabelo] na cara. Ah, gente, esquece. Tirei, esquece”, disse Viih Tube.

