Eliezer prometeu iniciar uma briga judicial contra um internauta que o acusou de "dar um golpe" na esposa, Viih Tube. O ex-BBB se revoltou com a postagem sobre o relacionamento no X, antigo Twitter, que questionava as intenções dele com a influenciadora.





A publicação trouxe um print de um relato de Eliezer no Instagram, onde falou aos seguidores do novo escritório e o trabalho com a companheira. "A gente juntou os trapos na amorosa (casamos) e na profissional (nossa equipe agora, para tudo, é uma só) [...] Casamento é parceria e parceria é isso, um pelo outro", escreveu o influenciador.

"A Viih Tube levou um golpe tão grande do Eliezer que até eu, que não gosto dela, estou com pena. Quando ela acordar a briga vai ser tão feia, podem esperar e me cobrar", afirmou uma página no X, que apresenta mais de 25 mil seguidores. Eliezer reagiu com a promessa de processo.

"Pena você deveria é ter de você. E dinheiro também, porque agora você vai provar em juízo o golpe que dei nela e que você contou para os seus 25 mil seguidores. A briga na justiça não vai ser feia, vai ser muito fácil. Nos vemos lá", rebateu o ex-BBB.

Eliezer e Viih Tube começaram o relacionamento em 2022 e se casaram em 2023, mesmo ano em que a influenciadora deu à luz Lua, primeira filha do casal.

