Viih Tube virou assunto em uma conversa de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no "BBB 24". Na madrugada desta quarta-feira (10), as sisters reclamaram da dificuldade de tomar banho no reality show e se solidarizaram com a influenciadora, que ficou conhecida por tomar poucos banhos no "BBB 22".





"Estou odiando tomar banho aqui. Só estou tomando banho porque a gente está sendo filmada. Juro, cara", desabafou a modelo. A cantora concordou e adicionou: "Agora eu entendo a Viih Tube. Viih Tube, um abraço".

"Por que eu te julguei algum dia na minha vida? Se algum dia eu te chamei de porquinha, eu não me lembro", completou Yasmin, enquanto Wanessa ria. A modelo reforçou que "é muito ruim" tomar banho de biquíni e a cantora mencionou o desafio de usar maiô no momento de higiene.

"Não estou conseguindo tirar o sabonete [...] Estou abaixando, fazendo assim [limpando] com uma mão para tirar e a outra para tampar. E ainda faço assim [encurvo o corpo sobre a região íntima]. E, mesmo assim, fica sabonete", disse Camargo. "Estou metendo a mão na minha perereca [...] É muito difícil lavar a perereca", completou Brunet.

