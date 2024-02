Reprodução/Instagram Filha de Mirella Santos passa 1 milhão de seguidores horas após nascer

Luna, filha de Mirella Santos e Gabriel Farias, já é um sucesso nas redes sociais. Seguindo o sucesso da mãe, a recém-nascida conquistou um milhão de seguidores no Instagram em menos de 6 horas do seu nascimento.

A bebê, que nasceu na quarta-feira (7) , tinha exatos 1.264.937 seguidores no perfil até a 00h desta quinta-feira (8). Agora, ela já possui 1,8 milhões, que crescem a cada minuto.





Os novos papais anunciaram a chegada da herdeira com os registros do parto, que também contou com a presença de Marielly Santos, irmã de Mirella e dupla das Gêmeas Lacração.





"Como um presente enviado do céu… Luna", escreveram eles na legenda da publicação.

