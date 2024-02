Reprodução / Instagram Bianca Andrade elogia Fred: 'Acertei em te escolher pra ser pai do meu filho'

Bianca Andrade e Fred voltaram a fortalecer os rumores de uma volta do casal. Após viajar para Londres com Cris, o filho dos dois, para visitar Bianca, que está fazendo um intercâmbio, Fred abriu um álbum de fotos no Instagram e agradeceu pelo tempo.

"Uma das melhores viagens da minha vida! Eu tinha muitos planos e expectativas pra essa viagem à Londres, mas todas elas foram superadas. Feliz demais pelo primeiro rolê internacional com meu filho e agradecido demaaais por todas pessoas incríveis que estiveram comigo nesta viagem inesquecível. Bora voltar pra casa que já já tamo voando pelo mundão de novo", escreveu o influenciador.

Nos comentários do post, Boca Rosa detalhou a própria experiência da viagem e exaltou o ex: "Metade de mim chorando por ficar longe do meu bebê e a outra metade não tem palavras pra agradecer por esses dias MÁGICOS que vivi com ele aqui. Obrigada por essa parceria, papai. Eu realmente acertei muito em te escolher pra ser pai do meu filho! Família é família".

Os seguidores ficaram animados com o encontro e declararam apoio à volta do casal. “Voltando pra casa ok, e Bied vai voltando quando?! Já tamo pronto pro pronunciamento oficial, É GOL!”, perguntou um. “Se tu é a boca não deram aquela recaída básica essa viagem foi totalmente errada”, brincou outro.





