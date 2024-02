Reprodução/Instagram - 07.02.2024 Ary Mirelle mostra mudanças no corpo após gravidez





Ary Mirelle usou as redes sociais para mostrar as mudanças que o seu corpo sofreu depois do parto. A influenciadora deu luz ao seu primeiro filho, Jorge, há três semanas.



No Instagram, Ary apareceu de top e calcinha para mostrar as marcas da primeira gestação. “Meu corpo depois de ser casa do amor da minha vida”, disse a jovem, que revelou não se incomodar com as marcas deixadas pelo processo.







“Gerar meu bebê foi a coisa mais linda que me aconteceu. Deus foi muito bom comigo. Essas são minhas marcas do amor”, continuou.

Nos comentários, amigos e seguidores elogiaram a influenciadora. “Linda”, comentou Maísa Silva. “Só quem passou por essa fase sabe o que é carregar as marcas do mais puro amor”, comentou outro. “Tá cada dia mais linda , certeza que Jorge tem a melhor mamãe do mundo”, elogiou um terceiro.





Recentemente, Ary comentou sobre algumas das dificuldades que vem enfrentando desde o nascimento do primeiro filho.

A influenciadora explicou que ainda não consegue tomar banho sozinha: "Tem gente me perguntando porque eu não estou conseguindo tomar banho sozinha, eu acho que vai, realmente, de mulher para mulher, porque eu estou sentindo muita dor para tudo".

"Não estou conseguindo andar direito, só passinho tartaruga mesmo, para deitar e levantar eu preciso de ajuda, não consigo fazer isso sozinha. Está bem difícil e dói, minha gente", contou.

Ela também disse que ainda sente que “tudo está solto dentro dela” após passar por uma cesária. Ary também revelou que tem usado uma bandagem para ajudar a recuperação a ser mais confortável.

+ Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente: